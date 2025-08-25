DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Kursentwicklung im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Kursabschlägen

26.08.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 233,51 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
202,05 EUR -1,00 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 233,51 USD abwärts. In der Spitze büßte die Oracle-Aktie bis auf 232,71 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,27 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.403 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 260,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 49,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 11.06.2025. Das EPS belief sich auf 1,19 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,31 Prozent auf 15,90 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.09.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,77 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen