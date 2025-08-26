Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Oracle. Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 236,03 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 236,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 329.750 Stück.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,77 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 98,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Oracle gewährte am 11.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 15.09.2025 vorlegen.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

