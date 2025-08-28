Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle fällt am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 232,07 USD ab.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 232,07 USD. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 231,91 USD. Bei 238,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.436 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,72 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Am 11.06.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.09.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,77 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

