Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 278,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 278,98 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 275,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,00 USD. Zuletzt wechselten 1.388.312 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,91 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Das EPS lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Oracle-Aktie gibt ab: Trump gibt Tiktok Aufschub in den Vereinigten Staaten
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen