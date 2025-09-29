DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.285 -0,1%Nas22.584 ±-0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Blick auf Oracle-Kurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verzeichnet am Abend Verluste

30.09.25 20:25 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 278,98 USD.

Oracle Corp.
238,05 EUR -2,75 EUR -1,14%
Um 20:08 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 278,98 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 275,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,00 USD. Zuletzt wechselten 1.388.312 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,91 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Das EPS lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

