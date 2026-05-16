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Oracle legt kräftig zu mit KI-Datencentern - Nervöse Anleger lassen Aktie fallen

10.06.26 22:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
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AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle hat im vierten Quartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden bekommen. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wuchsen auf 5,8 Milliarden US-Dollar, wie der SAP (SAP SE)-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Das waren 93 Prozent mehr Erlös als ein Jahr zuvor und damit leicht mehr als von Experten geschätzt. Die Aktie fiel aber nachbörslich.

In den vergangenen Monaten waren die Anleger gut durchgeschüttelt worden und blieben daher nervös. Der Kurs der Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zuletzt 5 Prozent. Nach einem rasanten Anstieg im vergangenen Herbst hatte das Papier monatelang fast nur den Weg nach unten gekannt. Mit der KI- und Tech-Rally der vergangenen Wochen hatte es sich wieder auf 250 Dollar hochgearbeitet, um dann wieder auf 200 Dollar zurückzufallen.

Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammengenommen kam bei Oracle ein Umsatzplus von 48 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zustande. Das war etwas weniger als von Analysten erwartet.

Der Kapitalbedarf für das Rennen um einen schnellen Ausbau der KI-Rechenkapazitäten ist in der Branche riesig. Oracle gab im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Mai) 55,7 Milliarden Dollar für Investitionen aus, vorwiegend für KI-Technik. Das war deutlich mehr als die veranschlagten 50 Milliarden Dollar.

Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten dem Konzern ein ordentliches Abschneiden im Quartal. Der Firma stünden aber nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen. Das werde mehr Schulden und Eigenkapital benötigen.

Im laufenden ersten Quartal rechnet Oracle nun mit einem Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent. Im gesamten Jahr soll der Umsatz wie bereits bekannt 90 Milliarden Dollar betragen./men

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