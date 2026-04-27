Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen
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Von Cristina Gallardo
DOW JONES--Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen. Das französische Telekommunikationsunternehmen teilte am Dienstag mit, zum Zweck des Erwerbs von Scorefit eine fünfjährige Finanzierungsvereinbarung in dieser Höhe mit CaixaBank und BNP Paribas getroffen zu haben. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Scorefit befindet sich vollständig im Besitz einer Tochtergesellschaft von BNP Paribas.
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DJG/DJN/brb/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 12:27 ET (16:27 GMT)
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