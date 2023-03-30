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14.05.2023 18:44

Orascom Development Holding AG: gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das erste Quartal 2023 bekannt.

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Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Orascom Development Holding AG: gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das erste Quartal 2023 bekannt.

14.05.2023 / 18:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das erste Quartal 2023 bekannt.

Altdorf, 15. May 2023 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass Orascom Development Egypt (ODE), die grösste ägyptische Tochtergesellschaft der Gruppe, ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht hat.

Die entsprechende Medienmitteilung sowie eine Präsentation finden Sie unter dem folgenden link:
https://www.orascomde.com/investor-relations/financial-reports

Die Ergebnisse von Orascom Development Holding (ODH) für das erste Quartal 2023 werden wie geplant am Dienstag, 17. May 2023, um 7:00 Uhr MEZ, bekannt gegeben.

 

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.

Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Lutica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

Kontakt für Investoren:     
Ahmed Abou El Ella     
Director of Investor Relations    

Tel: +20 224 61 89 61
mobile: +20 122129 5555      
Email: ir@orascomdh.com

 

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THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANYS PERFORMANCE, ACTIVITIES, AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER, STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS UNDERSTANDS, ANTICIPATES, EXPECTS, ESTIMATES IT IS LIKELY OR OTHER TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. 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Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Orascom Development Holding AG
Gotthardstraße 12
6460 Altdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 874 17 17
Fax: +41 41 874 17 07
E-Mail: ir@orascomdh.com
Internet: www.orascomdh.com
ISIN: CH0038285679
Valorennummer: A0NJ37
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1632399

 
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