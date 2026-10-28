Orbbec A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

28.10.26 06:35 Uhr

Orbbec A ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orbbec A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orbbec A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,86 Prozent auf 273,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Orbbec A 278,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net