Orbbec A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Orbbec A ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orbbec A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orbbec A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,86 Prozent auf 273,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Orbbec A 278,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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