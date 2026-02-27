Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG

Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrats

Die ordentliche Generalversammlung fand am 22. April 2026 im Konzertsaal Solothurn statt. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.

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Steueroptimierte Dividende aus den Kapitaleinlagereserven

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 6.50 pro Namenaktie auszuzahlen (Vorjahr CHF 6.25). Sie ist verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz auch einkommenssteuerfrei.

Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth (Präsident), Christoph Arpagaus, Anouk Marazzi, Stephan A. Müller und Ueli Winzenried, wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden zudem für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.

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Geplante Kapitalerhöhung

Die Anwesenden wurden darüber informiert, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, im zweiten Halbjahr eine Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Mit der zeitnahen Investition der zusätzlichen Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung insbesondere in konkrete Projektentwicklungen soll der profitable Wachstumskurs von Espace nachhaltig fortgesetzt werden.

Ausblick

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden berichteten der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth, und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Lars Egger, den Aktionärinnen und Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr sowie über die Weiterentwicklung der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem auch die Kernelemente der Strategie von Espace für die Jahre 2026 bis 2029 erläutert.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung von Espace wird für das laufende Jahr erneut ein solides Geschäftsergebnis erwartet.