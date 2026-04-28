Airbus-Aktie gefragt: Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia
Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.
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Airbus hat einen Großauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Die Airbus-Aktie legt nachbörslich auf Tradegate rund fünf Prozent zu.
DOW JONES
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Bildquellen: Airbus Group, Bocman1973 / Shutterstock.com