Airbus-Aktie zieht an: Aviation Capital bestellt 75 A320neo

Order erhalten

16.10.26 09:45 Uhr

Airbus erhält einen Festauftrag über 75 Flugzeuge des Typs A320neo von der Aviation Capital Group.

Airbus hat einen Großauftrag von der Aviation Capital Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Aviation Capital 75 Maschinen des Typs A320neo fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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