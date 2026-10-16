Airbus-Aktie zieht an: Aviation Capital bestellt 75 A320neo
Airbus erhält einen Festauftrag über 75 Flugzeuge des Typs A320neo von der Aviation Capital Group.
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Airbus hat einen Großauftrag von der Aviation Capital Group erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Aviation Capital 75 Maschinen des Typs A320neo fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,87 Prozent auf 196,40 Euro.
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Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com