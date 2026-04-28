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Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.

Airbus hat einen Großauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

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Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,08 Prozent schwächer bei 186,50 Euro.

DOW JONES