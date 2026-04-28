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Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia - Aktie im Minus

07.05.26 14:32 Uhr
Asien-Offensive: AirAsia bestellt bei Airbus - So reagiert die Aktie | finanzen.net

Airbus hat einen bedeutenden Auftrag aus Südostasien erhalten. Der Deal stärkt die Marktposition des europäischen Flugzeugbauers im Wachstumsmarkt Asien.

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Airbus hat einen Großauftrag aus Südostasien erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,08 Prozent schwächer bei 186,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Airbus Group, Bocman1973 / Shutterstock.com

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05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
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09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
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31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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