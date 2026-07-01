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Milliardenpotenzial in Sicht? Rheinmetall überzeugt mit neuem Deal - Aktie höher

02.07.26 11:15 Uhr
Rheinmetall sichert sich Millionenauftrag für moderne Flugabwehr - Aktie gewinnt | finanzen.net

Rheinmetall hat einen Auftrag über vier Skynex-Flugabwehrsysteme von einem internationalen Kunden erhalten. Die Aktie reagiert.

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Rheinmetall hat im zweiten Quartal 2026 einen Erstauftrag im Wert von mehreren hundert Millionen Euro zur Lieferung von vier Skynex-Flugabwehrsystemen erhalten, die laut Mitteilung effektiv gegen unbemannte Flugsysteme (Drohnen), Raketen, Artillerie und Mörser (C-RAM) eingesetzt werden können. Der Auftraggeber sei ein internationaler Kunde, teilte der Rüstungskonzern mit.

Im Zentrum der Vereinbarung stehe die Lieferung von vier kompletten Skynex-Flugabwehrsystemen. Die Gesamtlaufzeit des Auftrags erstreckt sich über 39 Monate, wobei die erste Skynex-Batterie 21 Monate nach Vertragsunterzeichnung an den Kunden übergeben werden soll. Die verbleibenden drei Systeme sollen anschließend sukzessive im Abstand von jeweils sechs Monaten geliefert werden.

Neben den eigentlichen Abwehrsystemen umfasse das Auftragspaket auch die Lieferung von Lkw, Munition sowie ein umfangreiches Integrated Logistic Support (ILS)-Paket. Letzteres soll durch spezialisierte Schulungen, Ersatzteile und Werkzeuge die dauerhafte Einsatzbereitschaft gewährleisten.

Die Rolle des Hauptauftragnehmers für das Projekt übernimmt laut Mitteilung Rheinmetall Italia, welche von weiteren Konzerntöchtern wie Rheinmetall Air Defence, Rheinmetall MAN Military Vehicles und Rheinmetall Waffe Munition (Schweiz) unterstützt wird.

Mit dem Vertrag erweitere Rheinmetall seinen Kundenkreis und festige seine führende Rolle bei zukunftsweisenden Nahbereichs-Flugabwehrtechnologien.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,83 Prozent auf 1.069,80 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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