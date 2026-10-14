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RENK sichert sich Auftrag für Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge - So reagiert die Aktie

14.10.26 09:48 Uhr

RENK erhält von KNDS einen Auftrag im Volumen von rund 130 Millionen Euro für Getriebe und Steuerungstechnik für den Leopard 2 sowie weitere Fahrzeuge.

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Der Rüstungszulieferer RENK soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte RENK am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden. Werbung RENK-Aktie legt zu Die RENK-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,37 Prozent auf 34,01 Euro. WASHINGTON (dpa-AFX)

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Bildquellen: RENK Group AG