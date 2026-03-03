Order voraus

Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing steht Kreisen zufolge vor einem Mega-Auftrag aus China.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, winkt dem Konzern einer der größten Verkäufe seiner Geschichte. Eine Bestellung von 500 Flugzeugen des Typs 737 Max solle bekannt gegeben werden, wenn US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit 2017 nach Peking reise. Es werde zudem über einen Verkauf von Großraumflugzeugen verhandelt, darunter etwa 100 Boeing 787 Dreamliner und 777X-Jets, sagten die Personen. Diesbezüglich seien auf dem Gipfel aber noch keine Aussagen zu erwarten. Die Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt um rund drei Prozent zu.

Boeing gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab, während das chinesische Handelsministerium außerhalb der regulären Geschäftszeiten nicht auf eine Anfrage der Agentur um Stellungnahme reagierte. Auch das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf die Anfrage um Stellungnahme, wie Bloomberg berichtete.

Die Flugzeuge von Boeing dürften der Agentur zufolge eine wichtige Rolle in einem Handelsabkommen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Trump spielen. Der US-Staatschef plant Ende März einen Besuch in China für das Treffen, wobei Xi voraussichtlich später im Jahr nach Washington reisen wird.

Die Boeing-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 3,37 Prozent auf 229,56 US-Dollar.

