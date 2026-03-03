DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -7,8%Nas22.505 -1,1%Bitcoin58.756 -3,8%Euro1,1608 ±-0,0%Öl92,71 +10,0%Gold5.163 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Zalando-Aktie tiefer: Schließung in Erfurt - Zalando dringt auf rasche Einigung Zalando-Aktie tiefer: Schließung in Erfurt - Zalando dringt auf rasche Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Order voraus

Boeing-Aktie legt zu: Flugzeugbauer offenbar vor chinesischem Großauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ 737 Max

06.03.26 20:12 Uhr
500 Jets im Gespräch: Potenzieller Mega-Deal beflügelt NYSE-Aktie Boeing | finanzen.net

Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing steht Kreisen zufolge vor einem Mega-Auftrag aus China.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
199,56 EUR 9,92 EUR 5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete, winkt dem Konzern einer der größten Verkäufe seiner Geschichte. Eine Bestellung von 500 Flugzeugen des Typs 737 Max solle bekannt gegeben werden, wenn US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit 2017 nach Peking reise. Es werde zudem über einen Verkauf von Großraumflugzeugen verhandelt, darunter etwa 100 Boeing 787 Dreamliner und 777X-Jets, sagten die Personen. Diesbezüglich seien auf dem Gipfel aber noch keine Aussagen zu erwarten. Die Aktie legte in einem schwachen Gesamtmarkt um rund drei Prozent zu.

Wer­bung

Boeing gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab, während das chinesische Handelsministerium außerhalb der regulären Geschäftszeiten nicht auf eine Anfrage der Agentur um Stellungnahme reagierte. Auch das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf die Anfrage um Stellungnahme, wie Bloomberg berichtete.

Die Flugzeuge von Boeing dürften der Agentur zufolge eine wichtige Rolle in einem Handelsabkommen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Trump spielen. Der US-Staatschef plant Ende März einen Besuch in China für das Treffen, wobei Xi voraussichtlich später im Jahr nach Washington reisen wird.

Die Boeing-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 3,37 Prozent auf 229,56 US-Dollar.

SEATTLE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com, Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
04.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Boeing OutperformBernstein Research
10.02.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026Boeing OutperformBernstein Research
10.02.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen