Oregen Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Oregen Energy hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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