Heute im Fokus

JPMorgan stuft NEL hoch. Vergleich in Allianz-Hedgefonds-Affäre von US-Gericht bestätigt. Fielmann kann Profitabilität steigern. US-Behörde will Niederlage in Streit um Activision-Deal nicht hinnehmen. Wirecard-Aktie: Brauns Anwalt plant im Wirecard-Prozess neue Beweisanträge vorzulegen. Beige Book der Fed: Wirtschaftliche Aktivität zuletzt etwas besser.