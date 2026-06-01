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ORF: Marathonsitzung vor Führungs-Entscheidung

11.06.26 21:09 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Entscheidung über die neue Führungsspitze des öffentlich-rechtlichen ORF in Österreich zieht sich hin. Rund zehn Stunden nach Beginn der Sitzung des ORF-Stiftungsrats hatten sich erst sechs der neun Kandidaten und Kandidatinnen dem 35-köpfigen Gremium gestellt. Mit einer Wahl des neuen Generaldirektors oder der neuen Generaldirektorin ab 2027 wurde erst gegen Mitternacht gerechnet.

Als einer der Favoriten wird der scheidende Chef der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Clemes Pig, gehandelt. Allein sein Auftritt und seine Befragung dauerte nach Angaben aus Konferenzkreisen rund zweieinhalb Stunden statt der eingeplanten 30 Minuten. Auch bei anderen Bewerbern wurde der Zeitplan deutlich überschritten.

ORF hat immense Bedeutung in Österreich

Der ORF ist mit seinen 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Österreichs größtes Medienunternehmen. Der Sender betreibt mehrere TV-Programme, zwölf Radioprogramme und verfügt über ein umfangreiches Online-Angebot. Die Bedeutung des ORF in Österreich ist immens. Zugleich flammen immer wieder Diskussionen um die politische Unabhängigkeit des Senders auf./mrd/DP/men