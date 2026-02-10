Organigram Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Organigram Global hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Organigram Global einen Umsatz von 42,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net