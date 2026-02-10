DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.663 -2,1%Euro1,1919 +0,2%Öl69,14 +0,1%Gold5.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Organigram Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Organigram Global Inc Registered Shs
1,27 EUR 0,01 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Organigram Global hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Organigram Global einen Umsatz von 42,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Organigram Global

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Organigram Global

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Organigram Global Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung