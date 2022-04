Novartis-Aktie gewinnt: Novartis passt Konzernstruktur an - Stärkeres Wachstum erhofft

Mit dem Medikamentenportfolio und bis zu 20 Pipeline-Medikamenten, die bis 2026 die Marktzulassung erhalten könnten, sieht sich Novartis gut positioniert, um mittel- bis langfristig ein Umsatz- und Margenwachstum über dem Median der Vergleichsgruppe zu erzielen, wie der Pharmakonzern ankündigte.

Novartis will dazu die Geschäftseinheiten Pharmaceuticals und Oncology zusammenführen und zwei separate Vertriebsorganisationen mit stärkerer geografischer Ausrichtung gründen. Die beiden Einheiten sollen in ihrer Gewinn- und Verlustverantwortung über alle Therapiebereiche hinweg eigenständig sein. Gleiches gilt für die Bereiche Kundenbetreuung, Marketing und Vertrieb sowie Marktzugang.

Eine eigenständige US-Geschäftseinheit stärkt die Fähigkeiten von Novartis, die angestrebte Position unter den fünf umsatzstärksten Unternehmen in der Pharmaindustrie in den USA zu erreichen. Unter der neuen Funktion Strategy & Growth will Novartis die Konzernstrategie, die F&E-Portfolio-Strategie sowie das Business Development vereinen. Die Funktion soll das Unternehmen darin unterstützen, seine Wachstumsstrategie umzusetzen.

Novartis wird ebenfalls die Geschäftseinheiten Technical Operations und Customer & Technology Solutions zur Einheit Operations zusammenführen. Die neue Einheit soll die operativen Tätigkeiten stärken.

Durch diese Anpassungen will der Konzern die Vertriebs- und Gemeinkosten bis 2024 um mindestens 1 Milliarde US-Dollar senken. Novartis erwartet zudem eine Wertschöpfung, die ein Umsatzwachstum von mindestens 4 Prozent gewährleistet und das obere Ende der Margenprognose des Unternehmens von mittelfristig in den hohen 30ern und mittel- bis langfristig über 40 Prozent erreicht.

Novartis-Aktien steigen an der SIX zeitweise um 1,24 Prozent auf 81,60 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, lucarista / Shutterstock.com