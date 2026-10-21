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Organisches Wachstum

Randstad-Aktie beflügelt ganze Personalvermittler-Branche

Randstad-Aktie beflügelt ganze Personalvermittler-Branche

Der Personalvermittler Randstad begeistert am Mittwoch die Anleger mit seinem organischen Wachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22.98 EUR 0.54 EUR 2.41 %
Charts | News | Analysen
Amadeus Fire AG
15.68 EUR 0.26 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen
Hays plc
0.64 EUR -0.04 EUR -5.84 %
Charts | News | Analysen
PageGroup PLC Registered Shs
2.20 EUR -0.10 EUR -4.35 %
Charts | News | Analysen
Randstad Holding N.V.
41.26 EUR 6.75 EUR 19.56 %
Charts | News | Analysen

Börsianer sprachen angesichts übertroffener Erwartungen vom nächsten Anzeichen für eine Trendwende beim Einstellungsverhalten in Europa.

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Die Randstad-Aktien schossen in Amsterdam um mehr als 19 Prozent in die Höhe. Nach schwacher Kursentwicklung seit Anfang September wurden sie mit 41 Euro auf das höchste Niveau seit August 2025 nach oben katapultiert. Dies wirkte sich auch auf andere Branchenwerte aus: Hays und Michael Page zogen in London um bis zu neun Prozent an. In Zürich schnellte der Kurs von Adecco um zehn Prozent hoch und bei Amadeus Fire legte er in Frankfurt um 3,4 Prozent zu.

Randstad hatte mitgeteilt, dass sich die Geschäftsaktivitäten im Laufe des vergangenen Quartals verbessert hätten. Anfang Oktober habe sich diese Tendenz bestätigt, was laut Analysten zu steigenden Konsensschätzungen führen sollte. Das britische Personalvermittlungsunternehmen Michael Page hatte in der Vorwoche schon mitgeteilt, dass sich in einigen der schwer getroffenen europäischen Arbeitsmärkte eine Erholung abzeichne.

/tih/ag/jha/

AMSTERDAM/PARIS/LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: BENOIT DOPPAGNE/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
09.04.13 Randstad verkaufen Credit Suisse Group
25.02.13 Randstad halten S&P Equity Research
28.11.12 Randstad hold ING
22.11.12 Randstad neutral Exane-BNP Paribas SA
21.11.12 Randstad hold ING

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