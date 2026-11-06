Organo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Organo hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Organo 329,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 303,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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