Organto Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Organto Foods äußerte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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