Orient Abrasives: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orient Abrasives lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 700,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net