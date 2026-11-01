ORIENT SECURITIES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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ORIENT SECURITIES hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,07 Milliarden CNY – ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ORIENT SECURITIES 5,03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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