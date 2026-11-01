ORIENT SECURITIES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,07 Milliarden CNY – ein Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ORIENT SECURITIES 5,03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

ORIENT SECURITIES hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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