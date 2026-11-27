Oriental Food Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Oriental Food Industries präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 MYR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 115,6 Millionen MYR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 124,1 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oriental Food Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oriental Food Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen