In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 115,6 Millionen MYR – eine Minderung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 124,1 Millionen MYR eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 MYR je Aktie erzielt worden.

Oriental Food Industries präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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