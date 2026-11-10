Oriental Shiraishi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Oriental Shiraishi äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,80 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Oriental Shiraishi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net