Origin Materials präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Origin Materials ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Origin Materials die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 91,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Origin Materials 5,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net