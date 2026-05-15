Origin Materials präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Origin Materials ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Origin Materials die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 91,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Origin Materials 5,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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