Orion Energy Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Orion Energy Systems lud am 04.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orion Energy Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,900 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Orion Energy Systems mit einem Umsatz von insgesamt 25,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,24 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 USD. Im Vorjahr hatten -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 86,31 Millionen USD, während im Vorjahr 79,72 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net