Orissa Minerals Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

18.09.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Orissa Minerals Development 286,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 5,75 INR gegenüber -4,640 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Orissa Minerals Development hat am 17.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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