Orissa Minerals Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Orissa Minerals Development hat am 17.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 5,75 INR gegenüber -4,640 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Orissa Minerals Development 286,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Orissa Minerals Development
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orissa Minerals Development
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen