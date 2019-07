Oritani Financial gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Oritani Financial Corp. (ISIN: US68633D1037, NASDAQ: ORIT) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 16. August 2019 (Record date: 2. August 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 17,65 US-Dollar (Stand: 23. Juli 2019) bei 5,67 Prozent.

Die Oritani Financial firmiert als Holding, unter deren Dach die Oritani Bank tätig ist. Die Oritani Bank wurde im Jahr 1911 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Township of Washington, im US-Bundesstaat New Jersey.

Im Fiskaljahr 2019, das am 30. Juni 2019 endete, erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 52,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 42,89 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt der Wert an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 19,66 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 795,7 Mio. US-Dollar (Stand: 23. Juli 2019).

