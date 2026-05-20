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Orkla India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

21.05.26 06:35 Uhr

Orkla India präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,40 INR sowie einem Umsatz von 6,26 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,90 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Orkla India 18,70 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 25,09 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 23,69 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,02 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 25,12 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

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