Orkla India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Orkla India stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 6,70 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orkla India noch ein Gewinn pro Aktie von 5,60 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 7,76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,50 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 7,60 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion Finanzen.net
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