ORLEN Spolka Akcyjna Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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ORLEN Spolka Akcyjna Un hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,32 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ORLEN Spolka Akcyjna Un einen Umsatz von 16,74 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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