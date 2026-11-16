Orlopp rechnet noch in diesem Jahr mit Unicredit-Kontrolle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank stellt sich nach Freigabe durch die EU-Kommission auf eine baldige Kontrollübernahme der italienischen UniCredit ein. "Im Moment sieht es so aus, als ob das Closing noch in diesem Jahr stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung antwortete die Managerin: "Erstmal sind wir da und wir haben vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen." Den Rest müsse man sehen.

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Kurz zuvor hatten die Brüsseler Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie die Pläne der Unicredit zur Übernahme der Commerzbank billigen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Orlopp sagte, die Freigabe aus Brüssel sei keine Überraschung: "Was bedeutet das für uns? Erstmal gar nichts. Wir sind für unsere Kunden da. Das ist das, wofür wir einstehen, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Wie geht es weiter im Auslandsgeschäft?

In den laufenden Gesprächen mit der Unicredit gebe es einen "ganz starken Fokus auf das Firmenkundengeschäft, auf das internationale Netzwerk", sagte Orlopp. Unicredit-Chef Andrea Orcel hält das Auslandsnetz der Commerzbank für überdimensioniert. Insgesamt sieht die Unicredit, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv ist, im Fall einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von etwa 7.000 Jobs. Orlopp sagte: "Ich gehe immer davon aus, dass alle Parteien im Sinn haben, für diese Bank Wert zu maximieren. Das muss einfach die Leitgabe sein."

Orcel hat angekündigt, dass er nach Vorliegen aller Genehmigungen für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung bei der Commerzbank beantragen wird. Dort könnten mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat geschickt werden, die in der Folge den Commerzbank-Vorstand neu besetzen./ben/DP/stw