Orogen Royalties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Orogen Royalties hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,79 Prozent auf 2,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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