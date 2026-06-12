ORVIS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ORVIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,44 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 102,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,97 Prozent auf 3,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net