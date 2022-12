Osburg neuer Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Stahl hat Bernhard Osburg, den Vorstandsvorsitzenden der Thyssenkrupp Steel Europe AG, zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt. Hans Jürgen Kerkhoff gehe nach 14 Jahren an der Verbandsspitze als Präsident und Geschäftsführer Ende 2022 in den Ruhestand, teilte die Wirtschaftsvereinigung weiter mit. Osburg werde als Präsident für die Jahre 2023 und 2024 ehrenamtlich tätig werden. Mit der Wahl und dem Wechsel trenne die Wirtschaftsvereinigung Stahl die Funktionen von Ehren- und Hauptamt.

"Mit der Energiepreiskrise und weiteren wirtschaftlichen Verwerfungen steht die Stahlindustrie in Deutschland derzeit vor existentiellen Herausforderungen", betonte Osburg. Gleichzeitig vollziehe die Branche entscheidende Schritte auf dem Weg in die klimaneutrale Wirtschaft der Zukunft. Am Ende dieser Transformation stehe eine grüne Stahlindustrie als eine wesentliche Säule eines starken und zukunftsfähigen Industriestandortes. "Hierfür braucht es ein entschiedenes politisches Handeln in Berlin und Brüssel, für das ich mich auch in dieser neuen Rolle stark machen werde", kündigte er an.

December 09, 2022 07:25 ET (12:25 GMT)