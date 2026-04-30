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Osiris One Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

02.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Osiris One Metals Ltd Registered Shs
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Osiris One Metals äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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