Osisko Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Osisko Development hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,21 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,350 CAD je Aktie erzielt worden.
Osisko Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 377,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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