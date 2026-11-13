Osisko Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

13.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Osisko Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 338,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Osisko Development ein Ergebnis je Aktie von -0,800 CAD vermeldet.

Osisko Development hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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