Osisko Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Osisko Development hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Osisko Development ein Ergebnis je Aktie von -0,800 CAD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Osisko Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 338,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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