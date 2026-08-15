Osotspa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

15.08.26 06:35 Uhr

Osotspa hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net