Osotspa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.11.26 06:35 Uhr

Osotspa hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Osotspa 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net