OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich OSRAM

Die Aktie von OSRAM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die OSRAM-Aktie Gewinne aus. In der Hamburg-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 51,00 EUR nach oben.

Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 13:58 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 51,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR zu. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 270 OSRAM-Aktien.

Bei 52,00 EUR markierte der Titel am 04.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,96 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 45,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den OSRAM-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

