OSRAM Aktie News: OSRAM präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von OSRAM zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 11:31 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 49,90 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 49,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 221 Stück.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 4,21 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,00 EUR am 24.03.2023. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 10,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OSRAM-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

