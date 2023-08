OSRAM Aktie News: OSRAM behauptet sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von OSRAM zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 47,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 09:05 Uhr bei 47,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 47,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 47,50 EUR. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 1.000 OSRAM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,80 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,86 Prozent.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden.

In der OSRAM-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

