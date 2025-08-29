DAX23.591 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.182 -0,3%Nas21.532 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Profil
Notierung im Fokus

OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Mittwochnachmittag ins Minus

03.09.25 16:10 Uhr
OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 51,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,60 EUR -0,20 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,25 EUR 0,05 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Bei 51,40 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,60 EUR. Bisher wurden via Hamburg 6.045 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

In eigener Sache

Bildquellen: OSRAM

Nachrichten zu OSRAM AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen