OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Mittwochnachmittag ins Minus
Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 51,60 EUR.
Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Bei 51,40 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,60 EUR. Bisher wurden via Hamburg 6.045 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
