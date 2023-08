OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 47,80 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,90 EUR an. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,80 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 1.095 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 53,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 5,86 Prozent Luft nach unten.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

