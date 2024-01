OSRAM Aktie News: OSRAM gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von OSRAM legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 50,40 EUR.

Um 10:51 Uhr konnte die Aktie von OSRAM zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,40 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,40 EUR an. Bei 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden via Hamburg 55 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,71 Prozent.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OSRAM-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2022 aus.

