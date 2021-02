OSRAM-Aktie aktuell: OSRAM mit roter Tendenz

Die OSRAM-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,20 EUR ab. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 52,16 EUR. Bei 52,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.011 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,50 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,13 EUR für die OSRAM-Aktie aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,727 EUR je OSRAM-Aktie.

OSRAM ist einer der führenden Lichthersteller weltweit. Das Unternehmen bietet Beleuchtungsprodukte und -lösungen entlang der gesamten Lichtwertschöpfungskette an. Dazu gehören Lichtquellen (Glühlampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen, Hochdruckentladungslampen, LED und OLED), Vorschaltgeräte, Beleuchtungskomponenten sowie vollständige Leuchten, Lichtmanagementsysteme und Beleuchtungslösungen. Diese werden sowohl für Endkunden als auch professionelle Anwender entwickelt. Die Systeme werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt. So werden beispielsweise für die Automobilindustrie Lichtquellen und -systeme für Front-, Rück-, Signal- und Innenbeleuchtung und Sensorik hergestellt. Aber auch in Displays, Mobiltelefonen, in den Bereichen Projektion und Unterhaltung oder Industrie und Medizin kommen Produkte von OSRAM zum Einsatz. Im November 2020 stimmten die Aktionäre der OSRAM einem Beherrschungsvertrag mit der ams AG zu.

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

OSRAM erhöht nach erstem Quartal die Prognose - OSRAM-Aktie freundlich

Erste Schätzungen: OSRAM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OSRAM will autonome Fahrsysteme zu Massenmarktpreisen anbieten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OSRAM